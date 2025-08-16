В Таврическом районе региона уже подтопило 28 частных жилых домов

ОМСК, 16 августа. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен из-за подтопления 28 частных жилых домов в Таврическом районе Омской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко.

15 августа региональное ГУ МЧС сообщало о подтоплении в муниципалитете из-за проливных дождей 7 частных домов и 24 приусадебных участков.

"По итогам внеочередного заседания КЧС принято решение о введении режима повышенной готовности. Это связано с ситуацией в Таврическом районе, где из-за обильных осадков подтопленными оказались 28 домов", - написал Хоценко.

Он отметил, что работы по ликвидации последствий ливня ведутся в круглосуточном режиме. По данным главка МЧС, в муниципалитете также подтоплены 52 приусадебных участка. Создан пункт временного размещения. "Также жителям оказывается адресная помощь. Всего для проведения работ привлекается группировка в количестве 56 человек и 22 единицы техники, из них от МЧС России 16 человек и 2 единицы техники", - уточнили в ГУ МЧС.