Они занимались ремонтными работами в коллекторе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 августа. /ТАСС/. Тела двух рабочих обнаружены в люке канализационного коллектора, который они ремонтировали, в городе Таганроге Ростовской области, сообщили в следственном управлении СК России по Ростовской области.

"Поступило сообщение об обнаружении в люке канализационного коллектора, расположенного по улице Сызранова в городе Таганроге, тел двух рабочих, производивших ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что следователи работают на месте происшествия. Проводится доследственная проверка.