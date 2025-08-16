Также произошло возгорание одного не эксплуатируемого строения

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Склады горят на площади 600 кв. м в Новой Москве в Щербинке. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

"В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Щербинка, Люблинская улица, д. 10. Происходит загорание одного не эксплуатируемого строения и рядом расположенного складского помещения", - говорится в сообщении.

В свою очередь в экстренных службах уточнили, что площадь пожара составляет 600 кв. м.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление причин пожара, указали в Telegram-канале столичной прокуратуры. Причины пожара установят по результатам экспертизы, ход проверки находится под контролем.