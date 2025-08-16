В селе Белгородской области из-за удара БПЛА по автомобилю пострадала женщина

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, бойцы самообороны доставили пострадавшую с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями грудной клетки и ног в Грайворонскую ЦРБ

БЕЛГОРОД, 16 августа. /ТАСС/. Дрон ВСУ ударил по машине в селе Ивановская Лисица Грайворонского округа Белгородской области, в результате атаки пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа в результате удара вражеского дрона по автомобилю ранена женщина. Бойцы самообороны доставили пострадавшую с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями грудной клетки и ног в Грайворонскую ЦРБ", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Женщину переведут в городскую больницу №2 Белгорода после оказания необходимой помощи, уточнил он. У автомобиля пострадавшей выбиты стекла, а также посечен кузов.