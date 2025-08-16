Повреждены жилые дома и автомобиль

ДОНЕЦК, 16 августа. /ТАСС/. ВСУ атаковали с помощью беспилотников Макеевку и Ясиноватую ДНР, в результате чего повреждены жилые дома и автомобиль.

Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений Украины.

"Населенный пункт Макеевка, Центрально-Городской район: атака ударного БПЛА в 22:00, <...> поврежден легковой автомобиль", - сказано в сообщении.

В Червоногвардейском районе города из-за атаки дронов повреждены частные дома, в соседней Ясиноватой - многоквартирный дом.