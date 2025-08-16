Как уточнили в МЖД, объекты инфраструктуры РЖД не находятся под угрозой, пожар не влияет на движение поездов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Пожарный поезд направлен в Щербинку в Новой Москве для помощи в тушении пожара на складских помещениях. Склады не принадлежат РЖД, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

"16 августа в 23:10 в районе станции Щербинка произошло возгорание складских помещений, не принадлежащих ОАО "РЖД". Для помощи в тушении пожара направлен пожарный поезд. В его составе цистерны с 153 т воды и 4,7 т пенообразователя", - говорится в сообщении.

Как уточнили в МЖД, объекты инфраструктуры РЖД не находятся под угрозой, пожар не влияет на движение поездов.

Ранее ТАСС сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, что в Новой Москве в Щербинке горят склады. Как уточнили в экстренных службах, площадь пожара составляет 600 кв. метров.