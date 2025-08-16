На месте работают 56 специалистов и 13 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Пожарные локализовали горение на складских помещениях в Новой Москве в Щербинках, площадь которого составляет 600 кв. м. На месте работают 56 специалистов и 13 единиц техники, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Москве.

"Огнеборцы локализовали пожар на площади 600 квадратных метров. На месте работают 56 специалистов и 13 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона", - говорится в сообщении.

Там отметили, что специалисты проводят работы по полной ликвидации пожара.

Ранее сообщалось, что для помощи в тушении пожара на складских помещениях был направлен пожарный поезд.