Наиболее сложная ситуация сложилась в городе Валево, сообщил глава МВД республики Ивица Дачич

БЕЛГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Массовые беспорядки произошли в ночь на 17 августа в некоторых городах Сербии, зачинщики атаковали полицейских, поджигали и разрушали помещения государственных органов и политических партий. Об этом сообщил глава МВД республики Ивица Дачич.

По его словам, наиболее тяжелая ситуация сложилась в городе Валево, где около 4 тыс. человек участвовали в акциях протеста. Были разгромлены и подожжены офисы Сербской прогрессивной партии. "К счастью, внутри никого не оказалось. Учитывая, что это жилое и офисное здание, где проживают люди, пожар мог поставить под угрозу их жизнь", - отметил министр. Также повреждены здания городской администрации, суда и прокуратуры.

По оценке полиции, в Белграде в акциях участвовали около 1,3 тыс. человек, которые забрасывали правоохранителей бутылками с зажигательной смесью. В Нови-Саде собралось около 500 протестующих. "Полиция вмешалась и восстановила общественный порядок и спокойствие в Нови-Саде, Белграде и Валеве", - добавил глава МВД. По его словам, в Валеве сотрудник полиции получил ранения. Всего задержано 18 человек.

Массовые беспорядки в республике продолжаются несколько дней подряд. Президент Сербии Александар Вучич 16 августа посетил МВД и выразил поддержку силовым структурам, которые, по его словам, "защищают страну от тех, кто ее разрушает каждую ночь". Глава государства отметил, что нынешние события показали истинное лицо участников беспорядков. "Все маски сорваны, люди все видят. Их нервозность и истерия нарастают, а насилие становится все очевиднее, потому что им нечего больше предложить", - заявил президент.