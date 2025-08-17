В Воронеже объявили непосредственную угрозу удара БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал зайти в помещение и отойти от окон

ВОРОНЕЖ, 17 августа. /ТАСС/. Тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА объявлена в Воронеже. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Воронеж - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112.", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее глава региона сообщал об уничтожении нескольких беспилотников на востоке области и над Воронежем.