Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты

УЛАН-УДЭ, 17 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу из пневматического оружия в ходе конфликта между посетителями магазина. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.

"Вчера вечером в Железнодорожном районе между посетителями одного из магазинов произошел конфликт. В результате ссоры произошла потасовка, в ходе которой один из мужчин пневматическим пистолетом нанес два ранения оппоненту, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудниками полиции мужчина 1982 года рождения задержан", - говорится в сообщении.

Пневматический пистолет изъят. Устанавливаются обстоятельства происшествия, проводится проверка.