В Тамбовской области в ДТП с автобусом и двумя машинами погибли трое человек

Как сообщили в МЧС по региону, еще трое пострадали

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Столкновение автобуса и двух автомобилей произошло на трассе в Тамбовской области, трое погибли, трое травмированы. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Ночью в ГУ МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о ДТП в Никифоровском округе на автомобильной дороге Р-22, 415-й км. В результате попутного столкновения автомобилей - пассажирского автобуса, в нем был один водитель, и двух легковых автомобилей, - в ДТП пострадали шесть человек, из них погибли три человека, все взрослые", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работали от РСЧС 33 человека, 11 единиц техники, от МЧС России 9 человек и 3 единицы техники.