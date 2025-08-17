По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин

СМОЛЕНСК, 17 августа. /ТАСС/. Силы ПВО Минобороны уничтожили беспилотник над Смоленской областью. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Уважаемые смоляне, украинская сторона предприняла попытку атаки на Смоленскую область с использованием БПЛА. Силами ВКС Министерства обороны России сбит беспилотник. На место падения обломков направлены оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Анохин в своем Telegram-канале.