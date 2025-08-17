Пострадали двое человек

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Пьяный водитель, не имеющий права управления транспортным средством, съехал с дороги и наехал на лавку, где сидели два человека, один из которых госпитализирован. Об этом сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

"Пьяный водитель спровоцировал ДТП с пострадавшими в Лесозаводске, - говорится в сообщении. - Установлено, что 31-летний водитель автомобиля Nissan Gloria, находящийся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющий права управления транспортным средством, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие, лавочку, на которой сидели две гражданки. В результате ДТП травмированы обе женщины 1953 и 1966 годов рождения. Одна из пострадавших госпитализирована, другой назначено амбулаторное лечение".

Сообщение об аварии поступило 16 августа у дома №2 на улице Пушкинской. Установлено, что водитель уже два раза в течение года привлекался к ответственности за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, также дважды за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный законом. По факту ДТП проводится проверка, пройдет ряд исследований.