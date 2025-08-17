Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей фигурантов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Следователь объявил об окончании предварительного следствия в отношении троих обвиняемых в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сказано в судебных материалах Басманного районного суда, с которыми ознакомился ТАСС.

"На данный момент выполнены соответствия ст. 215 УПК РФ (окончание предварительного следствия с обвинительным заключением) и ст. 216 УПК РФ (ознакомление потерпевшего или его представителя с материалами уголовного дела). Необходимо выполнить требования ст. 217 УПК РФ (ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела)", - сказано в ходатайстве следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемым.

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Ахмаджону Курбонову, Батухану Точиеву и Рамазану Падиеву сроком до 17 ноября. Они внесены в перечень террористов и экстремистов.