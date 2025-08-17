В курском приграничье при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибшего

КУРСК, 17 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по легковому автомобилю на участке дороги Рыльск - Крупец в Курской области, в результате атаки погиб мирный житель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Сегодня дрон ВСУ атаковал трассу Рыльск - Крупец, по которой ехал гражданский автомобиль. В результате удара, к сожалению, погиб местный житель 1957 года рождения", - написал он.

Врио губернатора выразил соболезнования родным и близким погибшего. "Это огромная потеря. Нет тех слов, которые позволят заглушить каждую нашу утрату", - добавил Хинштейн.