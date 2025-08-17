В Приморье загорелся частный катер

Никто не пострадал

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Частный катер загорелся в Приморье, пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Загорелся частный катер, - сообщили в управлении. - Пострадавших нет".

Уточняется, что на катере были четыре человека, предварительная причина возникновения возгорания - неосторожное обращение с огнем. "В помощи не нуждались, отказались от эвакуации. В силу того, что сами не смогли потушить, самостоятельно эвакуировались на другой лодке", - отметили в управлении.

Приморская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. В Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили ТАСС, что судно затонуло.

ЧП произошло на прогулочном катере в акватории Японского моря в бухте Миноносок примерно в 17:00 (10:00 мск), добавили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Ситуация поставлена на контроль.