Адвокат из коллегии Сергея Жорина просит СК завести дело о покушении на убийство

Избившего сотрудницу его коллегии мужчину после допроса отпустили

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Юрист Юлия Шуваева из адвокатской коллегии Сергея Жорина, которая была госпитализирована в одно из столичных медучреждений с травмами различной степени тяжести после избиения в центре Москвы, просит Следственный комитет РФ возбудить уголовное дело о покушении на убийство. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах.

"Прошу привлечь к уголовной ответственности за покушение на убийство, угрозы и причинение вреда здоровью", - следует из заявления.

В связи с тем, что нападавший на Шуваеву является спецсубъектом, соответствующее заявление было направлено в Следственный комитет РФ. "Мы просим главу СК РФ Александра Бастрыкина взять эту ситуацию под личный контроль, так как нападавший мужчина является спецсубъектом", - отметил Жорин.

Ранее сообщалось, что в столичном районе на улице проспект Мира на Шуваеву напали и жестоко избили. Женщина с травмами различной степени тяжести поступила в одно из столичных медицинских учреждений. Состояние пациентки врачи московской больницы оценили как стабильное.

По словам Жорина, избивший сотрудницу его коллегии мужчина установлен, но после допроса был отпущен. В этой связи адвокат заявил, что обратился к руководству полиции с требованием уделить внимание произошедшему. Госпитализацию сотрудницы он также подтверждал. От дальнейших комментариев Жорин отказался в интересах следствия.