В дайвинг-клубе изымают документы

СОЧИ, 17 августа. /ТАСС/. Следственные органы в Геленджике возбудили уголовное дело после гибели 26-летнего мужчины во время коммерческого погружения с аквалангом. В дайвинг-клубе, организовавшем погружение, изымают документы, сообщили в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по городу Геленджику СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины при погружении с аквалангом (ст. 238 УК РФ). По предварительным данным, 16 августа текущего года по время погружения, организованного одним из дайвинг-клубов в Геленджике, погиб 26-летний мужчина", - заявили в ведомстве.

Уточняется, что в настоящее время идет следствие, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. Также в дайвинг-клубе изымается документация, значимая для уголовного дела.