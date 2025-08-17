Беспилотник был самолетного типа

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Предотвращена попытка ВСУ совершить атаку с помощью беспилотника на Смоленскую атомную электростанцию. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"17 августа силами РЭБ подавлен БПЛА самолетного типа (ударный БВС "Спис" украинского производства) над территорией Смоленской атомной электростанции. Таким образом, сорвана террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики", - сообщили в ЦОС.

В новость была внесена правка (15:20 мск) - передается с исправлением в лиде, верно - ВСУ.