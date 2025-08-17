Один пострадавший госпитализирован

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Столкновение грузового автомобиля Scania с полуприцепом и легковой машины Chery произошло на 267-м километре автодороги Екатеринбург - Тюмень в Свердловской области. Четыре человека погибли, один госпитализирован, сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

"На 267-м километре автодороги Екатеринбург - Тюмень вблизи Тугулыма произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По предварительным данным, погибли четыре человека. <…> Водитель грузовика госпитализирован в больницу Тюмени", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, погибшие находились в автомобиле Chery. На участке временно организовано реверсивное движение.