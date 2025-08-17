Еще восемь получили ранения

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Три человека погибли, восемь пострадали вследствие стрельбы в ресторане в районе Бруклин города Нью-йорк (штат Нью-Йорк) в воскресенье утром. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на департамент полиции Нью-Йорка.

По его сведениям, группа вооруженных преступников открыла стрельбу в ресторане незадолго до его закрытия. Погибли трое мужчин. Раненые были доставлены в местные больницы, об их состоянии сведений нет.

Газета The New York Times сообщает со ссылкой на очевидцев, что стрелявших было пятеро или шестеро. На месте происшествия было найдено 36 гильз и одна единица огнестрельного оружия.

Полиция Нью-Йорка начала расследование, личности стрелявших пока не установлены.