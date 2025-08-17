Ее искали с 14 августа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 августа. /ТАСС/. 110-летняя жительница Нижегородской области ушла из дома и пропала, через три дня волонтеры обнаружили ее живой. Об этом сообщает в соцсетях поисково-спасательная группа "Рысь - Арзамас".

Добровольцы разыскивали пропавшую жительницу Арзамасского района Нижегородской области 1915 года рождения с 14 августа. В тот день она ушла из дома в деревне Малое Туманово в сторону леса и не вернулась. В сообщениях о поиске указано, что пожилая женщина страдает деменцией и рассеянным склерозом, она плохо видит и может дезориентироваться в пространстве.

"Найдена, жива!", - сказано в сообщении.