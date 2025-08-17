На месте происшествия работают 36 человек личного состава и 10 единиц техники

КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. Возгорание травы на площади около 500 кв. м произошло в поселке Индустриальный под Краснодаром. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 15:52 мск диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании по адресу: Краснодар, пос. Индустриальный, ул. Восточный обход. По прибытии первых подразделений установлено, что произошло возгорание травы предварительно на площади 500 кв. м", - сказано в сообщении.

Уточняется, что на месте работают 36 человек личного состава и 10 единиц техники.