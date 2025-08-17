В Пермском крае завели дело о смертельном травмировании детей

В результате падения бревен два 10-летних мальчика умерли на месте

ПЕРМЬ, 17 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двух 10-летних мальчиков от падения бревен в городе Чусовой Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

"По факту смертельного травмирования двух малолетних возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - сказано в сообщении.

Следствие установило, что два 10-летних мальчика забрались на складируемый спиленный лес, расположенный рядом с дорогой в городе Чусовой. В результате падения бревен дети получили травмы, от которых умерли на месте.

Следователи осматривают место происшествия, назначают необходимые судебные экспертизы, допрашивают свидетелей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности.