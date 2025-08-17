К тушению возгорания привлечены 20 человек

СТАВРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Западный склон горы Машук загорелся у подножия в городе Пятигорске на Ставрополье. К тушению возгорания привлечены 20 человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По предварительной информации, в городе Пятигорске у подножия горы Машук (западный склон), происходит горение сухой растительности. Площадь уточняется. Реагирование: 20 человек и шесть единиц техники", - говорится в сообщении.

Глава города Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале сообщил, что ведется ликвидация возгорания. "Пожарные ПЧ-15 и пятигорские спасатели занимаются ликвидацией очагов возгорания на Машуке", - написал он.

У подножия горы расположена площадка проведения всероссийского форума "Машук". "В настоящий момент эвакуация не требуется, на площадке форума обстановка спокойная. Горение происходит вдалеке от места, где проживают участники", - пояснили ТАСС в пресс-службе форума.