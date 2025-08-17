Еще семь пострадали

СОЧИ, 17 августа. /ТАСС/. Два человека погибли и еще семь пострадали в результате ДТП, произошедшего во время экстремального катания на джипах (джиппинга) в Лазаревском районе Сочи. Предварительно, водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с дороги, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"По уточненной информации в ДТП погибли 24-летний мужчина и 16-летний парень. Пострадали 6 пассажиров и водитель. Водителем оказался 35-летний мужчина", - сказано в сообщении.

17 августа в Лазаревском районе в селе Третья Рота города Сочи, по данным правоохранителей, водитель УАЗ на закруглении дороги не справился с управлением и съехал с автомагистрали, после чего автомобиль опрокинулся на дорожное ограждение. В результате ДТП погибли два человека. Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

В региональном главке МВД сообщали, что на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Инициирована проверка обстоятельств ДТП.

В новость внесены изменения (22:30 мск) - уточняется число пострадавших.