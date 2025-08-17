СУ СК по региону сообщило о проведении проверки

САРАТОВ, 17 августа. /ТАСС/. Фигура в виде кота упала на ребенка в городском парке Саратова, он умер. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"В Городском парке произошла трагедия. По предварительной информации, фигура кота, установленная во время аренды парка, упала на ребенка. Ребенок скончался. Выражаем искренние соболезнования родным", - говорится в сообщении.

В мэрии добавили, что готовится заявление в правоохранительные и надзорные органы для установления всех обстоятельств происшествия.

В пресс-службе СУ СК по Саратовской области сообщили о проведении проверки по факту смерти ребенка. Следователи осматривают место происшествия, устанавливают все обстоятельства. По информации следователей, погибшей девочке был 1 год 9 месяцев.