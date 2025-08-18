В Хабаровском крае три женщины потерялись в лесу

На их поиски отправили вертолет

ХАБАРОВСК, 18 августа. /ТАСС/. Три жительницы села Булава Ульчского района Хабаровского края заблудились в лесу, отправившись за грибами. Их ищут, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Женщины 56, 63 и 68 лет потерялись в 40 км от села Булава.

"Спасатели МЧС России вылетели на поиски в Ульчский район. На борту вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС трое спасателей ПСО ГУ МЧС России по Хабаровскому краю с необходимым снаряжением для эвакуации пострадавших", - говорится в сообщении.

Поиски начали краевые спасатели, прибывшие ранее из поселка Де-Кастри, а также волонтеры и сотрудники полиции. Они обследовали 15 кв. км местности. Поисковые мероприятия продолжаются.