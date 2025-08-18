Еще трое пострадали

КРАСНОЯРСК 18 августа. Микроавтобус столкнулся с автомобилем "МАЗ" на трассе под Дивногорском в Красноярском крае. Трое человек погибли и еще трое доставлены в больницу, сообщает Госавтоинспекция Красноярского края.

"Полицейские устанавливают обстоятельства смертельной аварии на трассе под Дивногорском. На 97-м км трассы Р-257 микроавтобус Toyota, двигаясь со стороны поселка Балахта в сторону Красноярска, допустил наезд на стоящий автомобиль "МАЗ" с полуприцепом. В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров микроавтобуса, трое получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.