В Якутии при тушении лесных пожаров погиб парашютист-пожарный

ЯКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Инструктор парашютно-пожарной группы погиб в Якутии при тушении лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

"С прискорбием сообщаем о гибели Бориса Петровича Татаринова, отважного парашютиста-пожарного, погибшего при тушении лесных пожаров Якутии. 14 августа 2025 года ГБУ Республики Саха (Якутия) "Авиалесоохрана" потеряло коллегу, надежного товарища, сотрудника Якутского авиаотделения, - говорится в сообщении. - Коллеги отзываются о Борисе Петровиче как о профессионале своего дела, готового всегда прийти на помощь. Он любил свою работу и поставленные задачи всегда исполнял безупречно. Добрый человек, веселый и улыбчивый, он был отличным спортсменом. Активно занимался футболом и волейболом. В составе команды Авиалесоохраны участвовал в республиканских соревнованиях среди трудовых коллективов на Кубок Труда".

Коллектив ГБУ "Авиалесоохрана" выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего.

Борис Татаринов родился 14 июня 1994 года в селе Сватай Среднеколымского района Якутии. Закончил юридический полицейский колледж по специальности "Пожарная безопасность". С 2018 года работал в качестве сезонного пожарного, с марта 2022 года поступил на постоянную работу десантником-пожарным. После переобучения был переведен на должность парашютиста-пожарного с января 2024 года. В феврале 2025 года назначен исполняющим обязанности инструктора парашютно-пожарной группы. У Татаринова остался девятилетний сын.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. В республике установлен особый противопожарный режим. По состоянию на начало суток действуют семь лесных пожаров на площади 631 га.