При обыске его жилья были обнаружены вещества, предположительно, наркотического действия

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Мужчина, сообщивший в полицию о минировании здания районного отдела полиции, задержан в Еврейской автономной области. Его сообщение не подтвердилось, а при обыске жилья гражданина, сотрудники правоохранительных органов обнаружили вещества, предположительно, наркотического действия, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.

"Специалистами-взрывотехниками отряда мобильного особого назначения "Мизрэх" незамедлительно проведено обследование помещений и прилегающей территории. Проверка показала отсутствие признаков наличия взрывчатых веществ и взрывных устройств, подтвердился недостоверный характер полученного сигнала тревоги. Благодаря оперативной работе правоохранительных органов была установлена личность подозреваемого и его местонахождение. Бойцы СОБР задержали мужчину 1978 года рождения и доставили в отделение МВД России по Смидовичскому району для дальнейших следственных действий", - говорится в сообщении.

При проведении санкционированного обыска в жилище задержанного обнаружены вещества растительного происхождения, предположительно, относящиеся к категории наркотических средств, а также три предмета визуально схожих с травматическими пистолетами и два патрона 12-го калибра. Изъятое направлено на экспертизу.

За заведомо ложное сообщение о готовящемся террористическом акте предусмотрена уголовная ответственность, наказуемая штрафом, обязательными, исправительными работами или лишением свободы на срок до трех лет.