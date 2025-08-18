Создан оперативный штаб поисковой операции

КЕМЕРОВО, 18 августа. /ТАСС/. Полиция ищет подростка, который пропал в Таштагольском районе Кемеровской области во время сбора кедровых шишек. Создан оперативный штаб поисковой операции, сообщили в ГУ МВД по региону.

"В дежурную часть ОМВД России по Таштагольскому району поступило сообщение о том, что накануне в тайге вблизи поселка Чулеш во время сбора кедровых шишек пропал 14-летний подросток. Полицейские выяснили, что школьник отправился в лес с отцом, и в тайге они разминулись. Мужчина пытался найти сына самостоятельно, однако наутро после безуспешных попыток обратился за помощью в полицию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место выдвинулись пять поисковых групп, состоящих из сотрудников полиции. Оперативный штаб создан в поселке Чулеш, расположенном в 60 км от Таштагола. На место также прибывают волонтеры и спасатели.