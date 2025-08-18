Не уплатившему 100 млн рублей мужчине в ХМАО отменили оправдательный приговор

Материалы уголовного дела направили на новое рассмотрение

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 августа. /ТАСС/. Судебная коллегия по уголовным делам суда Ханты-Мансийского автономного округа пои иску прокуратуры отменила оправдательный приговор руководителю одной из компаний региона, не уплатившему 100 млн рублей налогов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Ранее Ханты-Мансийский районный суд оправдал жителя Нефтеюганска по обвинению по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере). Мужчина, являясь фактическим руководителем организации, через "номинального" директора уклонился от уплаты налогов в бюджет РФ на общую сумму более 100 млн рублей.

"Суд первой инстанции посчитал, что в действиях подсудимого отсутствовали признаки состава преступления, поскольку он по документам не являлся учредителем или генеральным директором общества, в связи с чем не мог влиять на принятие финансовых решений. Прокуратура с данным решением не согласилась и обжаловала его в связи с существенными нарушениями уголовного и уголовно-процессуального законов, допущенными при рассмотрении дела. Судебная коллегия по уголовным делам суда ХМАО - Югры отменила оправдательный приговор", - сказано в сообщении.

Материалы уголовного дела направлены на новое рассмотрение в ином составе суда.