Фигурант передал в Telegram сведения о дислокации воинской части, находящейся в округе

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Житель Шадринска Курганской области признан виновным в госизмене и приговорен к шести годам колонии общего режима за передачу украинской разведке данных о дислокации находящейся в округе воинской части. Об этом сообщили ТАСС в управлении ФСБ по региону.

Злоумышленник был задержан в сентябре 2024 года.

Фигурант проявил инициативу и связался с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Будучи приверженцем оппозиционных политических взглядов и поддерживая проукраинскую позицию в отношении СВО, он сообщил в Telegram информацию о местонахождении воинской части. На момент совершения противоправного деяния обвиняемый был несовершеннолетним. В ходе судебного разбирательства подсудимый был признан виновным и приговорён к шести годам заключения в колонии общего режима, сказали в ведомстве.