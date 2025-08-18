Еще один остается в реанимации

ВЛАДИВОСТОК, 18 августа. /ТАСС/. Один из пострадавших при падении с высоты на ТЭЦ-2 во Владивостоке рабочих выписан из больницы, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава. Еще один остается в реанимации.

"Один из пострадавших сегодня выписан. Второй остается реанимации. Его состояние без изменений", - сообщили в пресс-службе.

14 августа произошло обрушение кирпичной стены на дымовой трубе Владивостокской ТЭЦ-2 при производстве высотных строительных работ. В результате нарушения требований безопасности пострадали пятеро рабочих, трое из них погибли на месте. Двое получили телесные повреждения различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В отношении производителя работ и начальника строительно-монтажного участка избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.