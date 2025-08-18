Фигурант опубликовал откровенные фото с христианской атрибутикой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Предполагаемый организатор "полуголых вечеринок" в Екатеринбурге Станислав Словиковский приговорен к обязательным работам по делу об оскорблении чувств верующих за публикацию откровенных фото с христианской атрибутикой. Об этом сообщается в Telegram-канале судов региона.

"Органами предварительного расследования Словиковский обвинялся в оскорблении чувств верующих. Поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация в тематическом Telegram-канале откровенных фотографий девушек с элементами христианской атрибутики и символики. Подсудимый был администратором этого канала. <…> Суд на основании совокупности исследованных доказательств признал Станислава Словиковского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ, ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вину Словиковский не признал.

Ранее несколько региональных СМИ и Telegram-каналов сообщали, что в Екатеринбурге в конце 2023 года в библиотеке окружного Дома офицеров прошло мероприятие, на котором присутствующие распивали алкоголь в полуголом виде. Местная активистка Екатерина Ипатова сообщила, что пожаловалась в Генпрокуратуру, чтобы привлечь организаторов к ответственности, она опубликовала фото и видео с мероприятия. Предполагалось, что организатором вечеринки стал проект Blue Velvet Станислава Словиковского. Также с требованием проверить гостей мероприятия выступили несколько депутатов Госдумы.