Устанавливаются обстоятельства произошедшего

САРАТОВ, 18 августа. /ТАСС/. Уголовное дело о ненадлежащем выполнении работ и оказании услуг, повлекших смерть ребенка, возбудили в Саратове после падения деревянной скульптуры на ребенка в центральном парке города. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения работ и оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть ребенка (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следователи предварительно установили, что вечером 17 августа в Саратовском городском парке культуры и отдыха имени М. Горького декоративная деревянная скульптура упала на гулявшую с мамой девочку в возрасте 1 год 9 месяцев. От полученных травм девочка умерла на месте.

Как сообщили ТАСС в силовых структурах, "часть скульптуры оказалась сгнившей".

Следственные действия и установление всех обстоятельств происшествия продолжаются.