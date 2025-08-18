Два человека пострадали

БЕЛГОРОД, 18 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью порядка 70 БПЛА за минувшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по поселку Октябрьский, селам Нечаевка, Стрелецкое, Ясные Зори и хутору Валковский совершены атаки шести беспилотников, один из которых сбит. Пострадали двое: мама и ее 13-летняя дочь", - проинформировал он.

По его словам, ребенок продолжает лечение в детской областной клинической больнице. Женщина отпущена на амбулаторное лечение. "Повреждены одна квартира в многоквартирном доме, шесть частных домов, три надворные постройки, административное здание предприятия, газовая труба, линия электропередачи и пять автомобилей, один из которых уничтожен огнем", - уточнил губернатор.

В Борисовском районе село Никитское атаковано пятью FPV-дронами, от удара одного из них по автомобилю ранен мужчина. По Валуйскому округу нанесены удары 16 беспилотников, от удара дрона по автомобилю пострадал водитель. Волоконовский район атакован с помощью трех беспилотников.

По Грайворонскому округу выпущено три боеприпаса и пять беспилотников, над Корочанским районом системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. Краснояружский район атакован с помощью 21 боеприпаса и 7 беспилотников.

Над Новооскольским и Старооскольским округами, а также над Чернянским районом системой ПВО сбито по одному беспилотнику, по Шебекинскому округу выпущено 9 боеприпасов и 16 беспилотников. Ракитянский район атакован с помощью 10 беспилотников. "За прошедший день в районе ранены шесть мирных жителей, в том числе ребенок. Мужчина, которому была оказана медицинская помощь на месте, позже повторно обратился в больницу, после полного обследования диагнозы не подтвердились. 12-летний мальчик госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. <…> Также в больнице продолжает оставаться один из взрослых, остальные пострадавшие продолжают амбулаторное лечение", - добавил губернатор.