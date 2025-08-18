В Донецке после ночного удара ВСУ пострадали двое

Повреждены несколько домов

ДОНЕЦК, 18 августа. /ТАСС/. ВСУ ранили двух мирных жителей, ударив по Донецку ДНР этой ночью, сообщил глава муниципалитета Алексей Кулемзин.

"По поступившей информации, в результате ночного обстрела украинскими националистами Ленинского района по улицам Жуковского, Авиационная, Рослого, Пионерская, Ионова повреждения получили частные дома, повреждено остекление многоквартирных домов, а также разрушена хозяйственная постройка. Пострадала женщина 1961 года рождения и парень 2005 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

В управлении администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины сообщили, что в 01:30 мск Ленинский район шахтерской столицы ВСУ атаковали с помощью БПЛА.