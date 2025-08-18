Еще семеро пострадали

СОЧИ, 18 августа. /ТАСС/. В Сочи в результате аварии во время экстремального катания на джипах (джиппинга) погибли два человека, в том числе ребенок, еще шестеро пассажиров и водитель пострадали. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, который перевозил группу туристов за деньги, сообщили в Telegram-канале СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ч. 3 ст. 238 УК РФ). <…> Во время перевозки группы туристов на автомобиле "УАЗ" <…> водитель превысил скорость и допустил наезд на конструкцию дорожного ограничения. В результате происшествия, по имеющимся данным, погибли 2 человека, в том числе несовершеннолетний, пострадали еще 6 пассажиров внедорожника, а также водитель", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшие госпитализированы. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.