Детонация произошла при приближении владельца к автомобилю, который получил травмы

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Военный пикап взорван на стоянке в жилом массиве в Киеве, владелец автомобиля получил незначительные травмы. Об этом сообщила Киевская городская госадминистрация в Telegram-канале.

В Подольском районе на парковке возле жилого дома произошел взрыв на пассажирском сиденье автомобиля, выкрашенного под военный. По предварительной информации, детонация произошла при приближении владельца к автомобилю. Потерпевший получил незначительные травмы, от госпитализации отказался.

Как можно увидеть на фотографиях, которые публикует издание "Страна", рядом с местом происшествия стоит машина скорой помощи. Детали подорванного пикапа разлетелись на несколько метров, все стекла выбиты.