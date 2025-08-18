В лагере в Башкирии отравились более 20 детей

После осмотра госпитализировали 16 человек

УФА, 18 августа. /ТАСС/. В инфекционный центр Стерлитамака 17 августа поступили 25 пациентов из детского лагеря Стерлибашевского района, из них 22 - дети. После осмотра госпитализированы 16 человек, сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

"В инфекционный центр Стерлитамака поступили сразу 25 пациентов. Это отдыхающие и вожатые одного из детских лагерей Стерлибашевского района. Из них - 22 ребенка и 3 взрослых. В медучреждении их осмотрели специалисты. После осмотра и оказания помощи 9 человек отпустили домой. Еще 16 госпитализировали. Сейчас их состояние оценивают как средней степени тяжести", - написал Рахматуллин.

По данному факту проводится проверка, к надзорным мероприятиям привлечены сотрудники территориального отдела Управления Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Отобраны пробы пищевой продукции, питьевой воды, смывы с поверхностей, а также биологического материала у детей и сотрудников. Прокуратура даст оценку соблюдению санитарно-эпидемиологических требований при организации питания и досуга несовершеннолетних, проверит наличие необходимых документов, свидетельствующих о здоровье сотрудников и отсутствии опасных заболеваний", - указано в сообщении.