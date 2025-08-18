Госпитализировали 13 несовершеннолетних

УФА, 18 августа. /ТАСС/. Деятельность лагеря временно приостановили в Башкирии после массового отравления детей, госпитализированы 13 несовершеннолетних. Угрозы распространения инфекции нет, сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по региону.

"Временно приостановлена деятельность лагеря до выяснения всех обстоятельств. Угрозы распространения инфекции нет. Эпидемиологическое расследование продолжается", - сказано в сообщении.

В лагере "Патриот" Стерлибашевского района произошло групповое заболевание отдыхающих детей и персонала. 16 человек, в том числе 13 детей, госпитализированы в инфекционный стационар города Стерлитамак, остальные дети находятся под медицинским наблюдением, отметили в ведомстве.

Проводятся исследования биологических материалов персонала, заболевших, исследуются пробы пищевой продукции и сырья, а также проведена проверка санитарного состояния объекта, резюмировали в Роспотребнадзоре.