В Самаре четверых осудили за хищение 15 млн рублей у военных

Фигурантам назначили сроки от 4,5 до 8 лет

САМАРА, 18 августа. /ТАСС/. Участники организованной преступной группы в Самарской области приговорены к лишению свободы на сроки от 4,5 до 8 лет в колониях за хищение свыше 15 млн рублей у военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Силовики установили, что фигуранты вошли в доверие к военнослужащим по контракту и обманом получали от них деньги. Осужденные предлагали взамен услуги в сфере жилищного обеспечения, которые не собирались оказывать. Ущерб от их деятельности превысил 15 млн рублей.

"Все четверо фигурантов приговорены к реальному лишению свободы на сроки от 4,5 до 8 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов, а также к штрафам на общую сумму 1,9 млн рублей. <…> Приговор вступил в законную силу", - сказано в сообщении.

Противоправную деятельность четырех участников организованной преступной группы выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Центральному военному округу.