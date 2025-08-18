Его задержали прибывшие на место сотрудники полиции

БЕЛГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Неизвестный в понедельник утром кинул бутылку с зажигательной смесью в здание музея Югославии в Белграде, после инцидента его задержали. Об этом сообщило Радио и телевидение Сербии.

Злоумышленника обнаружил охранник музея. Неизвестный швырнул бутылку с коктейлем Молотова в фасад здания, при этом никто не пострадал. Его задержали прибывшие на место сотрудники полиции. В состав музейного комплекса входит мавзолей, где захоронен Иосип Броз Тито. Политик возглавлял социалистическую Югославию с 1945 года до своей смерти в 1980 году.

В Сербии с ноября 2024 года продолжаются акции протеста, после того как на железнодорожном вокзале в Нови-Саде обрушился навес, что привело к гибели 15 человек. Протестующие возлагают вину за трагедию на власти страны. Одним из их требований является проведение в стране досрочных парламентских выборов. В середине августа протесты переросли в регулярные столкновения с полицией. В ряде городов противники властей громят и поджигают офисы правящей Сербской прогрессивной партии.