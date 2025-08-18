Дорожка, которая должна вести по пляжу к реке, заканчивается площадкой с бордюрами, отметил врио губернатора Курской области

КУРСК, 18 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поручил подготовить материалы в правоохранительные органы из-за благоустройства пляжа Курска, когда доступная среда оказалась неудобной для инвалидов.

"Это издевательство над инвалидами. Потребовать от подрядчика устранения недостатков, подготовить материалы в правоохранительные органы, кто принимал такие работы? Давайте подрядчика посадим на коляску и посмотрим, как он туда заедет", - сказал врио губернатора региона на заседании облправительства.

По его словам, дорожка, которая должна вести по пляжу к реке, заканчивается площадкой с бордюрами. Также были установлены раздевалки для маломобильных граждан, куда "не то, что на коляске, среднестатистический человек боком должен входить".

Хинштейн отметил, что хочет познакомиться с подрядчиком, который выполнял работы на пляже Курска.