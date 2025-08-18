Сумма взятки составила 1,9 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Суд в Челябинске избрал меру пресечения в виде содержания под стражей директору строительной компании по делу о попытке дать 1,9 млн рублей в качестве взятки специалисту энергоснабжающей организации. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

"Следователь следственного отдела по Советскому району города Челябинска регионального СК предъявил 49-летнему директору строительной компании обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в особо крупном размере). Судом по ходатайству следователя СК в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе сообщили, что ранее фигурант был задержан сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Челябинску, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. В ходе следствия было установлено, что в июле мужчина предоставил в филиал энергоснабжающей организации документы о выполненных работах по ранее заключенному со строительной организацией договору подряда. При этом он завысил фактическую стоимость работ более чем на 4,9 млн рублей.

"В последующем обвиняемый намеревался после получения денежных средств передать главному специалисту организации взятку в размере 40% от суммы завышения, то есть 1,9 млн рублей. Деньги планировалось передать за беспрепятственное проведение процедуры подписания актов выполненных работ по завышенной стоимости", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что обвиняемый не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам. Дело в том, что сотрудник энергоснабжающей организации обратился в правоохранительные органы.

Сейчас идут следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.