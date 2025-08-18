СК завершил следствие по делу о гибели девяти мигрантов в Подмосковье

Уголовное дело в отношении еще четырех фигурантов находится в производстве следователя

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который привлек к работе нелегальных мигрантов, девять из них впоследствии погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть девяти человек. Уголовное дело в отношении еще четырех фигурантов находится в производстве следователя", - говорится в сообщении.

Предварительным следствием установлено, что в апреле 2024 года директор и двое сотрудников фирмы, осуществляющей подбор работников для трудоустройства на склад одного из маркетплейсов, обратились к обвиняемому за услугами по поиску рабочей силы и их последующего размещения на территории Подмосковья. Подобрав не менее 25 нелегальных мигрантов, обвиняемый арендовал для их проживания домовладение, расположенное в СНТ "Снегирь" деревни Падиково городского округа Истра. 23 мая 2024 года в доме произошло возгорание, 9 постояльцев погибли. "По уголовному делу следователем проведена объемная работа по сбору и закреплению доказательств. В настоящее время уголовное дело направлено в Истринский городской суд для рассмотрения по существу", - заключили в областном ГСУ СК.