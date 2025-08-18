Осужденного певца Шарлота перевели из колонии-поселения в колонию общего режима

Причиной стало нарушение осужденным правил поведения

САМАРА, 18 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд в Тольятти удовлетворил ходатайство прокуратуры о переводе певца Эдуарда Шарлота, осужденного за совершение преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и нарушением права на свободу совести и вероисповеданий, в колонию общего режима. Причиной стало нарушение осужденным правил поведения, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

"Центральный районный суд города Тольятти с учетом мнения прокурора удовлетворил представление администрации колонии-поселения и отправил Шарлота отбывать наказание в виде лишения свободы в исправительную колонию общего режима", - говорится в сообщении.

Как уточнили в надзорном ведомстве, за период отбывания наказания Шарлот нарушал режимные требования и настраивал других осужденных к "отрицательно направленному поведению". За это его неоднократно привлекали к дисциплинарной ответственности. Прокуратура поддержала представление администрации исправительного учреждения о переводе осужденного в колонию общего режима.

Осужденный находится в СИЗО, куда его перевели после вынесения судом решения, сообщил ТАСС его отец Валерий Шарлот. Он добавил, что направил в Верховный суд РФ кассационную жалобу на приговор Эдуарду.

Ранее Самарский областной суд признал Эдуарда Шарлота виновным по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), приговорив к пяти годам шести месяцам колонии-поселения. 15 апреля Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде, рассмотрев жалобы обвинения и защиты, оставил приговор без изменения. 19 апреля Росфинмониторинг исключил осужденного из перечня террористов и экстремистов, куда он был внесен ранее. Шарлота также обвиняли по ч. 1 ст. 325 УК РФ (уничтожение официального документа, совершенное из личной заинтересованности) и п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с угрозой применения насилия), но уголовное преследование по этим статьям было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. В начале мая осужденного поместили в колонию-поселение №1 в Тольятти.