Для сбыта запрещенных веществ руководитель преступной группы создал интернет-магазин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Свердловский областной суд назначил двум местным жителям наказание в виде лишения свободы на срок более 15 лет за незаконное производство 25 кг мефедрона, а также приобретение и перевозку прекурсоров. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.

"Вынесен приговор участникам организованной группы за незаконное приобретение и перевозку прекурсоров наркотиков массой свыше 6 кг и незаконное производство мефедрона массой около 25 кг. <...> Свердловский областной суд назначил Ивану Ильяшенко наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Сергею Ильяшенко - в виде 15 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 200 тыс. рублей", - рассказали в прокуратуре, уточнив, что Иван приходится племянником Сергею.

Лаборатория по производству наркотиков располагалась в доме в селе Липовском в Режевском районе. Для сбыта наркотиков руководитель преступной группы создал интернет-магазин.